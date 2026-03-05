Якщо правильно вимити та обробити поверхню, скло залишатиметься чистим значно довше

За холодний сезон на склі накопичуються пил, сліди від дощу та снігу, а також жирний наліт із вулиці. Звичайного протирання недостатньо – потрібне ретельне очищення в кілька етапів. Якщо правильно вимити та обробити поверхню, скло залишатиметься чистим значно довше. До того ж деякі домашні засоби створюють легкий захисний ефект від пилу та розводів. Як відмити вікна за декілька кроків, пише ТСН.

Перший етап – базове очищення

Спочатку знімають основний шар бруду. Для цього використовують теплу воду, мийний засіб і серветку з мікрофібри. Спершу миють вікна зсередини, потім переходять до зовнішнього боку та рам.

Після очищення поверхню витирають насухо, щоб не залишалося водяних слідів. Уже на цьому етапі скло стає помітно прозорішим.

Домашні засоби проти розводів

Оцтовий розчин допомагає прибрати залишкові плями та запобігає швидкому осіданню пилу. Для цього змішують приблизно 200 мл води й 50 мл оцту, наносять суміш за допомогою розпилювача та витирають сухою тканиною.

Крохмаль також добре справляється із забрудненнями. Столову ложку розчиняють у літрі теплої води, наносять на скло та залишають до висихання. Після цього поверхню полірують сухою серветкою.

Розчин із нашатирним спиртом додає блиску та зменшує появу слідів. Достатньо 10–15 крапель на пів літра води, щоб отримати ефективний засіб для фінального протирання.

Сольовий розчин надає додаткового сяйва. Дві столові ложки солі розчиняють у склянці теплої води й використовують для обробки вже чистого скла.

Як зберегти результат надовго

Щоб вікна довше залишалися чистими, їх миють у похмурий день — тоді вода не висихає занадто швидко й не утворює плям. Важливо використовувати чисті серветки та не наносити забагато засобу.