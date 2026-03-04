Редиску висівають у відкритий ґрунт одразу, щойно він прогріється і стане придатним для обробітку

Редиска – один із перших овочів, який з’являється на столі навесні. Вона швидко достигає, не боїться прохолодної погоди й чудово підходить для ранніх посівів. Проте результат значною мірою залежить від правильно підібраного сорту. З урахуванням клімату України та досвіду городників, є шість варіантів, які стабільно формують якісний урожай у відкритому ґрунті, пише «РБК-Україна».

«Французький сніданок»

Цей скоростиглий сорт дозволяє збирати врожай уже через 20–25 днів після появи сходів. Коренеплоди видовжені, з червоною шкіркою та білим кінчиком, мʼякуш ніжний і злегка пікантний. Сорт цінують за рівномірність плодів і стійкість до розтріскування. Добре підходить для ранньої сівби та вирощування під тимчасовим укриттям.

«Сора»

Один із найшвидших варіантів, достигає приблизно за 18–20 днів. Формує округлі, насичено-червоні коренеплоди з соковитою та хрумкою серцевиною. Дає дружні сходи й вирівняний урожай. Стійкість до стрілкування робить цей сорт надійним вибором для весняних посівів.

«Червоний велетень»

Сорт середнього строку достигання – близько 30–35 днів. Відзначається великими коренеплодами, маса яких може сягати 100–150 грамів. Мʼякуш світлий, соковитий, зі збалансованим смаком без різкої гіркоти. Підходить як для споживання у свіжому вигляді, так і для нетривалого зберігання.

«Дієго»

Ранній гібрид, що достигає за 23–25 днів. Плоди круглі, однакового розміру, з яскравим забарвленням. Вирізняється стабільною врожайністю та добрими смаковими якостями. Мʼякуш щільний, соковитий, без гіркого присмаку. Добре переносить різні умови вирощування та демонструє стійкість до поширених захворювань.

«Селеста F1»

Популярний гібрид із терміном достигання близько 20–23 днів. Коренеплоди гладенькі, рівні, насиченого червоного кольору. Сорт відомий високою продуктивністю та одночасним формуванням урожаю. Мʼякуш хрумкий, соковитий, з легкою гостринкою.

«Рондар F1»

Ранньостиглий гібрид, який формує врожай за 22–25 днів. Коренеплоди округлі, привабливого вигляду, з тонким корінцем. Відзначається стабільною віддачею врожаю та витривалістю до температурних коливань. Підходить для вирощування у різних регіонах країни.

Поради з вирощування редиски

Редиску висівають у відкритий ґрунт одразу, щойно він прогріється і стане придатним для обробки. Для пришвидшення отримання врожаю можна використовувати плівкові укриття або теплиці. Щоб мати свіжу редиску протягом тривалого періоду, посіви повторюють кожні два-три тижні до середини травня, а також наприкінці літа для осіннього збору.

Культура добре росте на сонячних ділянках із пухким, родючим ґрунтом. Перед сівбою землю перекопують, розпушують і вносять перегній або компост. Насіння загортають на глибину 1–2 сантиметри, залишаючи міжряддя 10–15 сантиметрів.

Догляд полягає у регулярному поливі, розпушуванні міжрядь та, за потреби, проріджуванні сходів. Особливо важливо підтримувати рівномірну вологість під час формування коренеплодів, саме тоді закладається їхній смак і соковитість.