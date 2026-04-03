Вирощування рослин із насіння здається простим і доступним способом, однак він підходить далеко не для всіх культур. Деякі рослини довго сходять, інші можуть втрачати свої сортові властивості або взагалі не дають очікуваного врожаю. Які рослини погано ростуть із насіння, пише Martha Stewart.

У таких випадках значно ефективніше використовувати альтернативні методи – бульби, живці або поділ рослин.

Рослини, які не варто вирощувати з насіння

Часник. Його майже не вирощують із насіння, адже цей процес складний і малоефективний. Найкращий спосіб – висаджувати зубчики, які швидко дають результат.

Солодка картопля. Цю культуру зазвичай вирощують із паростків, а не насіння. Такий спосіб значно надійніший і дає стабільний урожай.

Троянди. Вирощування троянд із насіння займає багато часу і не гарантує збереження сорту. Значно простіше укорінювати живці.

Картопля. Найефективніше вирощувати її з бульб або їх частин із вічками. Це перевірений спосіб, який дає швидкий результат.

Чорниця. Рослини з насіння можуть відрізнятися від материнських. Щоб зберегти сорт, краще використовувати живці.

Півонії. Вирощування з насіння займає роки, а цвітіння доведеться чекати дуже довго. Крім того, рослина може змінити свої властивості.

Хоста. Щоб зберегти декоративні характеристики, її розмножують поділом, а не насінням.

Цибуля. Хоча насіння можливе, простіше і швидше використовувати маленькі цибулини, які вже підготовлені до посадки.

Розмарин. При вирощуванні з насіння рослина може відрізнятися за ароматом і виглядом. Живцювання дає кращий результат.

Седум. Цю рослину легше розмножувати живцями, вони швидко вкорінюються і добре приживаються.