Ручки на газовій плиті швидко забруднюються під час готування й можуть покриватися липким шаром жиру, який важко видалити звичайними засобами. Щоб повернути їм чистий вигляд без зайвого клопоту, існують прості та ефективні способи очищення. ТСН розповідає, як прибрати липкий жир з ручок на газовій плиті.

Як відмити ручки на газовій плиті?

Оцет

Це ефективний засіб у боротьбі з жирними плямами на кухні, проте він підійде для тих, у кого плити мають ручки, що знімаються. У каструлі змішайте оцет із водою (у пропорції 1:4) і помістіть туди брудні регулятори. Поставте на вогонь та кип’ятіть приблизно 10 хвилин. Далі оцтову воду злийте, а ручки залиште остигати. Потім протріть їх чистою серветкою та прикріпіть на плиту.

Сода та лимон

Цей спосіб підійде для сильних забруднень: вичавіть сік одного лимона та поєднайте з двома чайними ложками харчової соди. Отриману суміш нанесіть на липкі ручки та залиште на 10-15 хвилин. Після чого приберіть залишки засобу чистою тканиною або паперовим рушником.