Після зими озимий часник поступово відновлює ріст і потребує уваги городника. Саме у перші тижні весни формується основа майбутнього врожаю. Якщо рослини отримають достатньо світла, вологи й поживних речовин, вони швидко зміцніють і сформують великі головки. Як доглядати за озимим часником навесні, пише ТСН.

Правильний догляд у цей період допомагає часнику легше відновитися після холодів, активізує розвиток кореневої системи та запобігає появі хвороб.

Приберіть стару мульчу

Після танення снігу варто оглянути грядки і прибрати залишки торішньої мульчі, соломи або сухого листя. Це дозволить сонячним променям швидше прогрівати землю.

Коли ґрунт стає теплішим, коренева система активніше працює і рослини швидше починають рости. Крім того, у старих рослинних рештках можуть залишатися збудники хвороб, тому їх видалення допомагає підтримувати грядку здоровою.

Розпушіть ґрунт між рядками

Часник погано переносить ущільнений ґрунт. Після підсихання верхнього шару землі обережно розпушіть міжряддя.

Це руйнує щільну кірку на поверхні та покращує доступ повітря до коріння. Завдяки цьому рослини краще засвоюють поживні речовини і швидше розвиваються. Розпушування також допомагає зайвій волозі випаровуватися, що зменшує ризик гниття.

Проведіть перше підживлення

На початку весни часнику найбільше потрібен азот. Він сприяє швидкому росту листя, а сильна зелена маса безпосередньо впливає на розмір майбутніх головок.

Для підживлення можна використати мінеральні або органічні добрива. Поширені варіанти:

сечовина – 1 столова ложка на 10 л води;

аміачна селітра – за інструкцією виробника;

настій коров’яку – у співвідношенні 1:10 з водою.

Добрива вносять лише по вологому ґрунту після дощу або поливу, щоб уникнути пошкодження коріння.

Контролюйте вологість ґрунту

Озимий часник потребує рівномірної вологості протягом весни. У разі тривалої сухої погоди рослини варто помірно поливати.

Водночас важливо не допускати застою води на грядці. Надлишок вологи може спричинити загнивання кореневої частини і значно зменшити врожай.

Оглядайте рослини

Періодично перевіряйте стан посадок. Іноді після холодної зими окремі рослини можуть виглядати слабшими або мати жовтувате листя.

Такі екземпляри можна підтримати додатковим підживленням комплексними мікродобривами. Це допоможе рослинам швидше відновитися і забезпечить більш рівномірний розвиток усієї грядки.