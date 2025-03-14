Озимий часник буде без стрілок: як підживлювати навесні, щоб збільшити урожайність
Система інтенсивного вирощування часнику, що включає зимову посадку, стає все популярнішою серед садівників. Вона допомагає отримати багатший та якісніший урожай, а також зменшує весняні роботи на ділянці. Однак іноді буває так, що часник не дає бажаних результатів – не сходить чи не дає хорошого врожаю. Причиною цього може бути нестача поживних елементів у ґрунті, яку легко усунути, застосувавши комплексні добрива. Які саме – пише Fermer.blog.
Правила підживлення часнику
Для досягнення гарних результатів важливо правильно організувати процес підживлення. Це стосується не лише часу внесення добрив, а й їхнього складу та дозування. Ось кілька основних рекомендацій:
- Перші добрива варто вносити за 2-2,5 тижня до висадки часнику, що допоможе підготувати ґрунт і підвищити ефективність весняних підживлень.
- Добрива повинні бути комплексними, адже внесення лише окремих елементів може бути малоефективним.
- Підживлення проводиться вранці або ввечері, коли температура ще не висока, щоб уникнути швидкого випаровування добрив.
- Якщо ви використовуєте сухі добрива, після їх внесення необхідно полити ґрунт, щоб забезпечити їхнє кращі засвоєння.
Етапи весняного підживлення
Весняна підгодівля часнику складається з кількох етапів:
Першу підгодівлю проводять через 5-10 днів після сходу снігу. В цей час найбільш ефективними є мінеральні добрива на основі сечовини.
Друге підживлення відбувається через 14-20 днів після першого, і воно сприяє активному формуванню головок. Для цього використовують розчини, що містять калій і фосфор.
Останнє підживлення проводиться в червні, щоб уникнути раннього формування стрілок на часнику, що може вплинути на його врожайність. Для цього часто використовують подрібнену деревну золу, що обмежує надмірне внесення азоту.