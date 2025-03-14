Весняна підгодівля часнику складається з кількох етапів

Система інтенсивного вирощування часнику, що включає зимову посадку, стає все популярнішою серед садівників. Вона допомагає отримати багатший та якісніший урожай, а також зменшує весняні роботи на ділянці. Однак іноді буває так, що часник не дає бажаних результатів – не сходить чи не дає хорошого врожаю. Причиною цього може бути нестача поживних елементів у ґрунті, яку легко усунути, застосувавши комплексні добрива. Які саме – пише Fermer.blog.

Правила підживлення часнику

Для досягнення гарних результатів важливо правильно організувати процес підживлення. Це стосується не лише часу внесення добрив, а й їхнього складу та дозування. Ось кілька основних рекомендацій:

Перші добрива варто вносити за 2-2,5 тижня до висадки часнику, що допоможе підготувати ґрунт і підвищити ефективність весняних підживлень. Добрива повинні бути комплексними, адже внесення лише окремих елементів може бути малоефективним. Підживлення проводиться вранці або ввечері, коли температура ще не висока, щоб уникнути швидкого випаровування добрив. Якщо ви використовуєте сухі добрива, після їх внесення необхідно полити ґрунт, щоб забезпечити їхнє кращі засвоєння.

Етапи весняного підживлення

Весняна підгодівля часнику складається з кількох етапів:

Першу підгодівлю проводять через 5-10 днів після сходу снігу. В цей час найбільш ефективними є мінеральні добрива на основі сечовини.

Друге підживлення відбувається через 14-20 днів після першого, і воно сприяє активному формуванню головок. Для цього використовують розчини, що містять калій і фосфор.

Останнє підживлення проводиться в червні, щоб уникнути раннього формування стрілок на часнику, що може вплинути на його врожайність. Для цього часто використовують подрібнену деревну золу, що обмежує надмірне внесення азоту.