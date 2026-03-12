Деякі роутери підтримують роботу з VPN

Більшість людей використовує Wi-Fi роутер лише для підключення до інтернету. Насправді сучасні маршрутизатори мають значно більше корисних можливостей. Вони можуть допомогти організувати домашню мережу, підвищити безпеку та спростити обмін файлами між пристроями. Деякі з цих функцій залишаються непоміченими, хоча можуть бути дуже корисними у повсякденному користуванні. Детальніше про них пише BGR.

Спільний мережевий накопичувач

Багато моделей роутерів мають USB-порт. До нього можна під’єднати флешку або зовнішній жорсткий диск.

Після підключення накопичувач стає доступним для всіх пристроїв у домашній мережі. Це дозволяє зберігати спільні файли, переглядати фотографії, фільми або робити резервні копії даних.

Гостьова Wi-Fi мережа

Ще одна корисна функція – створення окремої мережі для гостей. Такий доступ працює незалежно від основної мережі.

Гостьова мережа не має доступу до особистих файлів та домашніх пристроїв. Це підвищує безпеку і дозволяє безпечно підключати друзів або розумні пристрої.

Підключення через VPN

Деякі роутери підтримують роботу з VPN. Після налаштування всі пристрої, які підключаються до мережі, використовують захищене з’єднання.

Це дозволяє підвищити рівень безпеки в інтернеті та захистити дані без встановлення додаткових програм на кожному пристрої.

Батьківський контроль

У багатьох маршрутизаторах передбачені функції контролю доступу до інтернету. Вони особливо корисні для сімей із дітьми.

За допомогою таких налаштувань можна обмежити час використання мережі, заблокувати певні сайти або тимчасово вимкнути інтернет на окремих пристроях.

Розширення покриття Wi-Fi

Якщо вдома є ще один старий роутер, його можна використати як підсилювач сигналу. У цьому режимі пристрій працює як повторювач і розширює зону покриття мережі.

Такий підхід допомагає позбутися місць, де сигнал слабкий або зникає повністю. Це особливо корисно у великих квартирах або будинках.