Домашній інтернет може поводитися нестабільно навіть тоді, коли провайдер забезпечує високу швидкість. Часто проблема криється не в самих налаштуваннях роутера, а в предметах і матеріалах довкола нього, які послаблюють або спотворюють сигнал. Детальніше про це пише SlashGear.

Що саме заважає бездротовій мережі працювати нормально

Насамперед важливо оцінити розташування маршрутизатора. Якщо він стоїть у кутку, захований у шафі або встановлений майже на підлозі, зона покриття автоматично зменшується. Ідеальне місце – ближче до центру житла, на підвищенні та без закритих ніш, які можуть «гасити» хвилі.

Техніка, що працює у діапазоні 2,4 ГГц, також здатна створювати завади. До таких пристроїв належать мікрохвильові печі, деякі камери спостереження та бебі-монітори. Якщо є можливість, їх краще переводити на інші частоти або розміщувати подалі від роутера.

Стіни теж мають значення. Щільні бетонні або цегляні перегородки суттєво знижують дальність покриття. У багатокімнатних квартирах для розширення сигналу найчастіше допомагають репітери або mesh-системи.

Металеві поверхні – окрема проблема. Вони не пропускають, а відбивають радіохвилі, тому роутер не варто ставити біля дзеркал чи енергозберігальних вікон із металевим шаром у конструкції.

Неочевидний ворог Wi-Fi – вода. Великі ємності, наприклад акваріуми, резервуари або бойлери, можуть поглинати хвилі й створювати «мертві» ділянки передачі сигналу.

На роботу мережі впливають і сусідні Wi-Fi-точки. Коли кілька роутерів працюють на однаковому каналі, частоти перенавантажуються й швидкість падає. Допомагає автоматичне перемикання на менш завантажений канал або використання діапазону 5 чи 6 ГГц.

Ще один фактор – Bluetooth-пристрої. Велика кількість колонок, навушників або бездротових мишок створює додатковий шум у тому самому діапазоні. Якщо можливість є, частину таких пристроїв краще вимикати або підключати дротовим способом.

Не варто забувати й про телевізор. Металеві деталі в конструкції та бездротові модулі можуть частково поглинати сигнал, особливо якщо роутер стоїть поруч або за екраном. Найкраще відсунути маршрутизатор від тумби чи ТВ-панелі на декілька метрів.