Термінали з'являться вже після завершення війни

Кабінет міністрів України під час засідання 29 грудня відтермінував обов’язкове використання платіжних терміналів для ФОП першої групи до кінця воєнного стану та ще на три місяці після нього. Це зробили для того, щоб полегшити роботу малого бізнесу та дати час підготуватися до безготівкових розрахунків. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у своєму телеграм-каналі.

Фізичні особи-підприємці першої групи мали б встановити платіжні термінали з 1 січня 2026 року. Однак, через масові звернення малого бізнесу уряд ухвалив не впроваджувати цю зміну до закінчення війни.

Представники бізнесу зазначали, що обслуговування POS-терміналів створює додатковий фінансовий тиск. А відтермінування дасть можливість найдрібнішим підприємцям працювати й зберігати дохід в умовах війни, перебоїв з електропостачанням та логістичних обмежень.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, відтермінування також дасть бізнесу час, щоб підготуватися до переходу на безготівкові розрахунки й у майбутньому обрати зручний спосіб для оплати: POS-термінали, мобільні застосунки або QR-коди.