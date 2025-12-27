Бізнесмен Ігор Гринкевич з дружиною Світланою

Пов’язана з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем компанія «Трейд Лайнс Рітейл» повинна виплатити на користь Міністерства оборони майже 12 млн грн штрафних санкцій за прострочення виконання договорів у 2023 році. Окрім того, визнано недійсними низку додаткових договорів, укладених міністерством з цією компанією. Про це пишуть NGL.media за посиланням на рішення Господарського суду Вінницької області.

У рішенні йдеться про шість договорів, укладених на початку 2023 року між Міноборони і «Трейд Лайнс Рітейл». У системі Prozorro ці договори відсутні, але за їхніми номерами зрозуміло, що йдеться саме про ті угоди, які описувала у своєму звіті Рахункова палата. Тоді стало відомо, що «Трейд лайнс рітейл» зірвала строки постачання речового майна (курток, сорочок, штанів, літніх костюмів та кальсонів) на загальну суму понад 500 млн грн.

Договори з «Трейд Лайнс Рітейл» діяли до кінця 2023 року, і ними було передбачено сплату пені за порушення строків виконання зобов`язання – 0,1% вартості товару за кожен день прострочення, а за затримку понад 30 календарних днів – ще 7% вартості невчасно постаченого товару. До основних угод також уклали додаткові, якими продовжували строки поставки протягом року. Підставами для цього стали висновки Вінницької торгово-промислової палати про наслідки землетрусів у Туреччині та аварії на виробничих лініях двох турецьких постачальників.

За доводами прокурора, в укладених договорах не було передбачено можливості зміни строків постачання товарів, а тому прокуратура й звернулась до суду, щоб визнати недійсними додаткові угоди. Крім того, землетруси сталися 6 лютого 2023 року, тобто до укладення основних договорів 23 лютого. Відтак «Трейд Лайнс Рітейл» мала б усвідомлювати можливі ризики.

Суд погодився з цими аргументами, проте вирішив зменшити штрафні санкції удвічі, з 24 млн грн до 12 млн грн, для забезпечення «балансу інтересів сторін, з огляду на вимоги розумності та справедливості». Крім того, компанія таки поставила замовлений товар.

На це рішення Господарського суду Вінницької області ще може бути подана апеляція.

«Трейд Лайнс Рітейл» зареєстрована у 2022 році дружиною Ігоря Гринкевича Світланою і їхньою донькою Ольгою Швед. Нині компанія належить Володимиру Тимківу. Останній разом з Ігорем Гринкевичем два роки тому стали підозрюваними за оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Ігоря Гринкевича затримали два роки тому після спроби дати 500 тис. доларів хабаря працівнику ДБР, він перебуває під вартою.