Родина Гринкевичів будує будинок у районі вул. Тракт Глинянський

Родина підозрюваного у хабарництві та шахрайстві на закупівлях для Міноборони Ігоря Гринкевича збудувала у Львові розкішний житловий будинок площею близько 600 м2. Про це йдеться у розслідування Hromadske, опублікованого 31 січня. Після публікації розслідування Львівська міськрада заявила, що будівництво ведеться без жодних дозволів.

Ідеться про забудову на території чотирьох ділянок на вул. Лодія, що у районі Тракту Глинянського у Львові. Ділянку площею 0,067 га Світлана Гринкевич оформила на себе 1 серпня 2022 року. Ще три ділянки належать її матері Ірині Федак і мають загальну площу 0,19 га. Дві з них вона оформила в березні 2022 року, а ще одну, найбільшу, купила в квітні 2019 року. Тоді ж вона зареєструвала на цій ділянці будинок площею 300 м2. Цю ділянку продавали на ОLX за 110 тис. доларів.

Ділянки, що перебувають у власності Ірини Федак та Світлани Гринкевич / інфографіка Hro

Журналісти стверджують, що Ірина Федак купила всі чотири ділянки разом із садовими будинками на них, а в 2022 році переписала основну ділянку на доньку, де й почали будувати житловий будинок площею 600 м2. У розслідуванні вказано, що за проектом у будинку має бути сауна, кінотеатр, спа-зона, читальний зал, спортзал, три спальні, пʼять санвузлів. За підрахунками журналістів, маєток Гринкевичів може коштувати близько 20 млн грн.

Зі слів сусідів, влітку 2023 року тут тривали активні будівельні роботи, які припинились на початку зими, коли сімʼя Гринкевичів опинилась в центрі корупційного скандалу. При цьому, цей маєток не зафіксований у реєстрі нерухомості, тому в межах кримінального провадження арешт на це майно не накладений.

Після публікації розслідування заступник міського голови Львова Любомир Зубач повідомив, що будівництво ведеться без жодних дозволів. Будівництво ведуть у межах території колишнього товариства «Пролісок», які міська рада передала членам цього товариства у приватну власність ще у 1998 році.

Фото ЛМР

«Басейн там, де мали би бути сади. Особняк, що своїм подвір’ям заліз на землі природо-заповідного фонду. Захоплення двох комунальних ділянок. Та самовільна дорога через ліс. І, звичайно, без жодного дозволу. Ну від структур ЛМР точно», – йдеться в повідомленні.

За словами Любомира Зубача, щодо оформлення чи оренди землі, а також за дозволами на будівництво в межах Львова до міськради звернень не надходило.

«Треба сказати, що це фактично у лісі і до ділянок, які нас цікавлять, нема міської дороги. Туди можна потрапити хіба через подвір’я сусідів. І то не авто. Або ж через ліс. Очевидно, щоб збудувати цілу віллу на сотні квадратних метрів, потрібен був заїзд для будівельної техніки. І саме для цього, так виглядає, просто посеред лісу прорубали дорогу», – додав Любомир Зубач.

Крім цього, в межах будівництва басейну власники ділянок зайняли частину комунальної ділянки, що розташована поруч. Крім цього, стверджують у міськраді, дві ділянки справді мають змінене цільове призначення й підпадають під будівництво житлового будинку, а ще дві – призначені під колективне садівництво, однак на них уже залитий фундамент під будівлі.

Ще одна ділянка поруч орієнтовною площею 0,21 га перебуває в державність власності ДП «Львівський Лісгосп», однак на них родина Гринкевичів зрубала дерева та встановила будівельний паркан. Так само фактично будмайданчиком стали ще дві комунальні ділянки площею 0,28 га, де зараз встановлені металеві огорожі.

Львівська міська рада скерувала листи в Держгеокадастр, Державну екоінспекцію, Нацполіцію, Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства та філію «Львівське лісове господарство» ДCГП «Ліси України», аби перевірити законність використання комунальних і державних земель.

Нагадаємо, сам Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО через підозру в хабарництві працівнику ДБР. Наприкінці листопада він дізнався про досудове розслідування, в якому фігурують його компанії, що стосувалося закупівель МОУ. Аби закрити провадження, він запропонував посадовцю ДБР 500 тис. доларів хабара, однак правоохоронець написав рапорт про злочин. Ігоря Гринкевича затримали під час вручення хабара 29 грудня. 30 грудня Печерський райсуд Києва взяв Ігоря Гринкевича під варту з можливістю сплати 429,4 млн грн застави.

Додамо, що в межах провадження, суд арештував усе майно сім’ї Гринкевичів. Зважаючи на суспільний резонанс, компанії Гринкевичів почали позбуватися активів та перереєстровувати їх на наближених до сім’ї людей. Детальніше про резонансну справу навколо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича читайте в матеріалі ZAXID.NET «Аферист із тендера».