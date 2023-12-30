Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, якого підозрюють у спробі дати хабар одному з керівників ДБР, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він також за рішенням суду може внести заставу у розмірі 429 млн 440 тис. грн, повідомила у суботу, 30 грудня, прес-служба ДБР.

Як розповіли у відомстві, відповідний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ухвалив Печерський райсуд Києва.

В ДБР нагадали, що детективи Бюро затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тис. доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. Саме ж провадження стосувалося оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ під час яких Міністерству оборони України було завдано понад 1 млрд грн збитків. Загалом компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами.

Бізнесмену повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За це Гринкевичу загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі досудове розслідування триває.