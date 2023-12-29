Бізнесмен пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР

Працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За хабар підприємець хотів повернути майно підконтрольних йому компаній, яке було вилучене у рамках кримінального провадження. За даними «Української правди», йдеться про Ігоря Гринкевича.

Як повідомило ДБР 29 грудня, бюро кілька місяців тому порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн.

Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.

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Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також, встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств, виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

Бізнесмена затримали 29 грудня під час спроби дати 500 тис. доларів хабара одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Підприємець хотів повернути майно підконтрольних йому компаній, яке було вилучене у рамках кримінального провадження.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі на строк до восьми років.