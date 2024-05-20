Ігоря Гринкевича затримали після передачі 500 тис. доларів хабара готівкою

ДБР завершило досудове розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який пропонував 500 тис. доларів США одному із керівників ДБР за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження щодо підконтрольних йому компаній – одних з найбільших постачальників Міністерства оборони.

За даними правоохоронців, Ігор Гринкевича дізнався про порушення у 2023 році слідчими ДБР кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, вирішив піти на крайні міри та завчасно «відкупися» аби уникнути кримінальної відповідальності.

Після пропозиції хабара один із керівників головного слідчого управління ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву. Бізнесмен Гринкевич призначив йому зустріч у ресторані, де передав 500 тис. доларів готівкою. Після цього його одразу затримали.

Наразі адвокати Гринкевича ознайомлюються із матеріалами досудового розслідування, після чого їх передадуть до суду. Бізнесмену загрожує покарання – позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна.

ZAXID.NET раніше детально описував резонансу справу навколо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Нагадаємо, що співвласником низки фірм, які фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони, є син Ігоря Гринкевича Роман. Правоохоронці оголошували його в розшук та затримували в Одесі при спробі втечі за кордон. У січні 2024 року Ігор Гринкевич отримав нову підозру у створенні злочинної організації.Через постачання неякісного одягу ЗСУ компанії Гринкевича завдали збитків Міноборони на майже мільярд гривень.

Додамо, що в межах провадження, суд арештував усе майно сім’ї Гринкевичів. Зважаючи на суспільний резонанс, компанії Гринкевичів почали позбуватися активів та перереєстровувати їх на наближених до сім’ї людей. Родина Ігоря Гринкевича незаконно збудувала у Львові розкішний будинок площею близько 600 м² та вартістю – близько 20 млн грн.