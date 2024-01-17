Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі

Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та директорам трьох підконтрольних йому підприємств повідомили про нову підозру. Гринкевича підозрюють у створенні злочинної організації, повідомили у прес-службі Офісу Генерального прокурора у середу, 17 січня.

Зокрема, про підозру в створенні та участі у злочинній організації повідомили п’ятьом посадовцям – власне Гринкевичу, який є бенефіціаром трьох підприємств, директорам цих компаній та їхньому представнику. Учасникам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 1,2 ст. 255 ККУ та ч. 5 ст. 190 ККУ (створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах).

«За даними слідства, бенефіціар трьох підприємств створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Її учасники уклали договори із Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу для потреб Збройних Сил України. Згідно з проведеними експертизами державі в особі Міноборони завдано шкоди на суму понад 934 млн грн», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Наразі зловмисників затримали, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Санкція статтей, заякими підозрюються посадовці, передбачає до 12 років позбавлення волі.

«Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України», – повідомили у прес-службі ДБР.

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року Ігоря Гринкевича затримали на спробі дати хабар одному з керівників слідчого управління ДБР у 500 тис. доларів. Бізнесмен хотів повернути майно, арештоване на час розслідування щодо його оборудок на закупівлях для ЗСУ. Загалом компанії львівського бізнесмена, які спеціалізуються на будівництві, виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами, що спричинило збитки для Міноборони у понад 1 млрд грн.

Ігорю Гринкевичу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція хабаря службовій особі). З 30 грудня 2023 року він перебуває під вартою із можливістю внесення застави у 429 млн 440 тис. грн.

9 січня Міноборони повідомило, що розірве усі контракти з компаніями Гринкевича. Водночас згодом з’ясувалося, один контракт на постачання їжі військовим у Миколаївській та Херсонській областях таки залишився. Його розірвуть, якщо з’являться підстави.

Вже 11 січня суд арештував майно родини Гринкевича, а також його рахунки. Того ж дня дружина бізнесмена, професорка Світлана Гринкевич, звільнилася з Львівської політехніки. Звільненню професорки передувало оголошення студентів про пікет університету.