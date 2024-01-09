Ігор Гринкевич, якого підозрюють у розкраданні коштів ЗСУ та хабарництві, наразі перебуває під вартою

Міністерство оборони розриває усі контракти з пулом компаній, пов’язаних зі скандальним львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, якого підозрюють у хабарництві. Про це повідомив у вівторок, 9 січня, заступник міністра оборони Віталій Половенко під час пресконференції «Легка промисловість — за прозорі закупівлі».

Коментуючи ситуацію зі скандалом щодо Ігоря Гринкевича у ЗМІ, Половенко заявив, що договори з бізнесменом, які попередньо укладалися з Міноборони, будуть розірвані. Скандал стосується хабаря Гринкевича, який намагався дати його одному з керівників ДБР, щоб повернути майно, вилучене під час кримінального провадження. Водночас провадження стосувалося схем із закупівель одягу та білизни для ЗСУ, під час яких було завдано понад 1 млрд грн збитків.

«Після публікації у ЗМІ статті Міноборони прийняло рішення щодо розривання тих договорів, які попередньо МОУ були укладені», – повідомив Віталій Половенко.

Зазначимо, на момент публікації новини на сайті закупівель Prozorro угоди з компаніями Гринкевича не розірвані. Попри участь у схемах з привласнення грошей, у червні 2023 року ТОВ «Трейд лайнс рітейл», яке створили у квітні 2022 року та належить дочці Гринкевича Ользі Швед і жінці Світлані, виграло тендер від Міноборони на 724 млн грн. Компанія мала поставити для ЗСУ їжу до кінця 2023 року.

У липні того ж року підприємство отримало ще один підряд на постачання їжі військовим 670,5 млн грн. У жовтні компанія перемогла в тендері на постачання взуття для Міноборони вартістю майже 23 млн грн. А вже наприкінці 2023 року, 6 грудня, Міноборони обрало ТОВ «Трейд лайнс рітейл» підрядником, який має поставити для ЗСУ продукти на суму 470,8 млн грн.

Нагадаємо, 29 грудня Ігоря Гринкевича затримали на спробі дати хабар одному з керівників слідчого управління ДБР у 500 тис. доларів. Бізнесмен хотів повернути майно, арештоване на час розслідування щодо його оборудок на закупівлях для ЗСУ. Загалом компанії львівського бізнесмена, які спеціалізуються на будівництві, виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами, що спричинило збитки для МОУ у понад 1 млрд грн.

Правоохоронці повідомили Гринкевичу про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція хабаря службовій особі). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. 30 грудня бізнесмену обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та встановили заставу у 429 млн 440 тис. грн.