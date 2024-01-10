Міністерство оборони України повідомило, що має лише один контракт із компаніями, афілійованими із родиною львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Про це повідомив заступник міністра оборони України Віталій Половенко.

За словами він стосується постачання харчування військовим.

«Вийшов з робочої наради Міноборони щодо розірвання контрактів з фірмами, афілійованими з родиною Гринкевичів. У МОУ залишився тільки один контракт з такою компанією. Він діє з 1 січня по 1 квітня. Це угода на постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях», – написав Половенко у Facebook 9 січня.

Заступник Рустема Умєрова уточнив, що це остання угода, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який наразі перебуває на стадії розформовування. Угоду було укладено до того, як стало відомо про затримання та арешт​​​​ Ігоря Гринкевича.

Зауважимо, що раніше у вівторок Міноборони заявило, що розірве всі угоди зі львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем (загалом було 23 тендери на суму 1,5 млрд грн).

Детальніше про резонансну справу навколо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича читайте в нашому матеріалі Аферист із тендера.