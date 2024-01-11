50-річного Ігоря Гринкевича затримали на пропозиції хабаря слідчому ДБР

За поданням Державного бюро розслідувань суд арештував майно сім’ї скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який намагався дати хабар слідчому ДБР. Про це в четвер, 11 січня, повідомила прес-служба ДБР.

Зазначається, що в межах кримінального провадження слідчі провели обшуки за місцем проживання та роботи бізнесмена, у помешканнях директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Також ДБР арештувала майно сім’ї Ігоря Гринкевича та підконтрольних йому компаній. Ідеться про нерухомість, автомобілі преміум-класу, а також інше майно і рахунки його компаній.

Згідно з попередніми висновками експертизи, вся продукція поставлена компаніями Гринкевича для Міноборони у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання ЗСУ.

Нагадаємо, 29 грудня Ігоря Гринкевича затримали на спробі дати хабар 500 тис. доларів одному з керівників слідчого управління ДБР. Бізнесмен хотів повернути майно, котре перебуває під арештом в межах кримінального провадження, що стосується закупівель для Міноборони. Загалом компанії львівського бізнесмена, які спеціалізуються на будівництві, виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами, що спричинило збитки для МОУ у понад 1 млрд грн.

Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні гроші як за повну поставку. Ще вісім договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

«Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів», – повідомили в ДБР.

Слідчі повідомили Ігорю Гринкевичу про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція хабаря службовій особі). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. 30 грудня бізнесмену обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та встановили заставу у 429 млн 440 тис. грн. Після розголосу гучної справи Міністерство оборони повідомило, що має лише один контракт із компаніями, афілійованими із родиною львівського бізнесмена.

Зважаючи на суспільний резонанс, компанії Гринкевичів почали позбуватися активів та перереєстровувати їх на наближених до сім’ї людей. Зокрема готель «Катерина» в Солонці 10 січня переписали зі Світлани Гринкевич, дружини Ігоря Гринкевича, на директора ПП Василя Гундера.

Детальніше про резонансну справу навколо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича читайте в матеріалі ZAXID.NET Аферист із тендера.