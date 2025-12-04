Максим Рожковий зник 3 грудня

У четвер, 4 грудня, у Львові поліція оголосила в розшук 12-річного Максима Рожкового, який напередодні пішов гуляти з другом і додому не повернувся.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції, Максим Рожковий, 2013 року народження, 3 грудня близько 15:00 вийшов із дому та досі не повернувся. Відомо, що хлопець пішов гуляти з другом. Cтаном на сьогодні його телефон вимкнений. 4 грудня родичі звернулися з заявою про зникнення дитини в поліцію.

Особливі прикмети зниклого: зріст 160 см, обличчя овальне, очі сірого кольору, ніс прямий, худої статури, волосся коротке, русявого кольору. Був одягнений у чорне худі, чорну куртку, чорні джинси із масивними кишенями збоку та взутий у чорні кросівки.

Усіх, хто має інформацію про знаходження зниклого, просять повідомити за номерами телефонів: 102, 0951070106.