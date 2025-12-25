Володимир Зеленський провів розмову з представниками Дональда Трампа

У четвер, 25 грудня, Володимир Зеленський провів розмову з представниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

Володимир Зеленський запевнив, що він та американці цілодобово працюють для припинення російсько-української війни, а також «щоб зробити всі документи й кроки реалістичними, ефективними та надійними».

«Обговорили деякі суттєві деталі роботи. Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами президента, під час розмови була присутня вся команда української делегації. Також Володимир Зеленський повідомив, що 25 грудня очільник української переговорної групи Рустем Умєров проведе окрему розмову зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

«Вважаємо, що це правильно – не втрачати жодного дня й жодної можливості, які можуть наблизити результат. Хай сьогоднішня наша розмова стане ще одним кроком до миру», – наголосив Володимир Зеленський.

Доповнено. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив про готовність деяких документів мирної угоди.

«Звісно, щодо чутливих питань ще треба попрацювати. Але ми разом з американською командою розуміємо, як це все забезпечити», – зазначив Володимир Зеленський.

Також президент повідомив, що представники Дональда Трампа привітали українців з Різдвом. Своєю чергою, Володимир Зеленський привітав зі святом американців та переказав вітання Дональду Трампу і його родині.

Нагадаємо, 21 грудня у США завершилися триденні консультації української та американської делегацій. Володимир Зеленський повідомив, що окрім роботи над документами щодо завершення війни, сторони також узгоджують часові межі для реалізації мирних напрацювань.

А в середу, 24 грудня, президент Володимир Зеленський вперше озвучив 20 пунктів мирного плану, який спільного розробили США, Україна та Європа.