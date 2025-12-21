Володимир Зеленський розповів про роботу української делегації у США

Українська та американська делегації на переговорах у Флориді узгоджують часові межі для втілення мирних напрацювань. Про це у неділю, 21 грудня, повідомив Володимир Зеленський.

Як повідомив Володимир Зеленський, наразі триває робота української делегації у США. Сторони працюють над документами щодо завершення війни Росії проти України. Зокрема, обговорюються гарантії безпеки та повоєнна відбудова України. Крім того, Україна та США визначаються з часовими межами для реалізації напрацьованих рішень.

«Детально йдуть по кожному пункту і є конструктив з американською стороною. Це важливо. Говорять також й про таймінг – можливі часові межі тих, чи інших рішень», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент також розповів, що після завершення консультацій очікує доповідь від представників української делегації: секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Андрія Гнатова.

Зауважимо, що ввечері 21 грудня очільник української делегації Рустем Умєров повідомив, що Україна та США працюють «конструктивно та предметно».

Доповнено. О 21:43 Рустем Умєров повідомив про завершення переговорів з представниками американської делегації – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також співробітником Білого дому Джошом Груенбаумом.

«Окремо відбулася конструктивна зустріч у форматі США–Україна, під час якої основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання) [...] Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і стійкого миру», – написав Рустем Умєров.

До слова, 20 грудня Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами повідомив про пропозицію тристоронньої зустрічі: України, США та Росії. Однак 21 грудня Кремль відкинув цю ініціативу назвавши її обговорення «несерйозним».

Нагадаємо, 16 грудня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна за результатами переговорів зі США щодо «мирного плану» розраховує укласти п’ять документів, частина з яких матиме юридично зобов’язальний характер.