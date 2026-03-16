Міністерство внутрішніх справ України ексклюзивно розповіло 24 Каналу, як під час дії воєнного стану отримати, обміняти чи відновити посвідчення водія. Ба більше, розповіли, чи можна їздити за кермом, якщо термін дії прав закінчився під час війни.

Як отримати посвідчення водія під час війни?

Отримати посвідчення водія онлайн не можна навіть під час війни. Адже для цього треба:

вивчити правила дорожнього руху в автошколі або самостійно;

скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС;

пройти практичне навчання в автошколі;

скласти практичний іспит.

Отримані документи діятимуть 2 роки, а після цього треба обміняти їх на постійне посвідчення на 30 років.

Заміна чи відновлення посвідчення: що треба знати?

Заміна посвідчення водія потрібна тоді, коли:

закінчився термін дії;

загубили або пошкодили документ;

у вас його вкрали або ви змінити персональні дані.

«Під час дії воєнного стану процедура обміну або відновлення документа була спрощена. Зокрема, медична довідка для обміну посвідчення водія наразі не є обов’язковою», – запевнили в МВС.

У відомстві пояснили, що постанова Кабміну №184 передбачає, що посвідчення водія, термін дії якого закінчився під час воєнного стану, дійсне в Україні ввесь період його дії та ще 1 рік після завершення.

Як онлайн змінити чи відновити документ?

Щоб відновити чи змінити посвідчення водія, можна подати відповідну заяву онлайн у «Кабінеті водія»​​​​​​​ або через «Дію». Для цього потрібно спочатку авторизуватись з допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпису.

Далі – документ виготовляють та надсилають «Укрпоштою» чи «Новою поштою». Проте в МВС наголошують, що вперше отримати документ онлайн неможливо. Однак можна звернутись в будь-який сервісний центр МВС, незалежно від місця прописки чи проживання.

