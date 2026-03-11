Внаслідок теракту у Львові 22 лютого загинула патрульна Вікторія Шпилька та військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський, ще 25 людей отримали травми

Міністерство внутрішніх справ України змінить алгоритм дій поліцейських під час виїзду на виклик. Після аналізу теракту у Львові 22 лютого правоохоронці виявили власні помилки та змінили алгоритм реагування. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Ми зробили висновки, але будемо втрачати зараз щодо деяких реагувань десь 2-5 хвилин. Якщо зараз наш час реагування по місту до 10 хвилин, то буде десь 15, може, більше. Якщо будуть такі випадки, де будуть якісь сигнали небезпеки», – заявив Ігор Клименко.

За словами міністра внутрішніх справ, росіянам вдалось створити мережу, яка вербує українців для вчинення терактів. Відтепер єдиний номер екстреної допомоги 112 не прийматиме дзвінки з-за кордону. Обмеження діятимуть протягом воєнного стану в Україні, щоб запобігти неправдивим або зловмисним викликам.

Якщо на лінію 112 або на номери екстрених служб 101, 102 телефонуватимуть з іншого міста, такий дзвінок автоматично отримує «червоний рівень» – підвищену увагу поліції та матиме підозру на недостовірну інформацію.

«У таких випадках ми одразу інформуємо поліцію про необхідність обережності», – додав Ігор Клименко.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого близько 00:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про проникнення у магазин на вулиці Данилишина. Коли на місце події приїхали патрульні, сталося три вибухи. Внаслідок теракту загинула патрульна Вікторія Шпилька та військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський, ще 25 людей отримали травми, здебільшого поліцейські та нацгвардійці.

Поліція затримала виконавицю теракту, 33-річну Ірину Саветіну з Рівненщини, яка виготовила і підклала вибухівку. Їй обрали запобіжний захід – арешт без права внесення застави. Її дії координували російські куратори, які відстежували місце теракту онлайн і активували вибухівку, коли туди з’їхалося багато поліцейських. Також підозру оголосили 18-річній харків’янці, яка зробила фальшивий виклик у поліцію.