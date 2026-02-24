Ірину Саветіну затримали за підозрою у теракті біля ТЦ «Магнус»

23 лютого Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваній у вчиненні теракту в центрі Львова Ірині Саветіній. ZAXID.NET зібрав всю інформацію про жінку, яку підозрюють в роботі на росіян.

Ірина Анатоліївна Саветіна народилася 19 листопада 1992 року. У розмові з журналістами перед судовим засіданням вона розповіла, що народилася в Рівному. Зараз жінка прописана у Костополі на Рівненщині.

Ірина Саветіна під час затримання

Школа, спорт та робота в Костополі

За словами шкільного вчителя підозрюваної, Сергія Боневича, Ірина Саветіна закінчила Костопільську ЗОШ №3 (нині Костопільський ліцей №3). У коментарі «Суспільному. Рівне» Боневич, який викладав фізкультуру в навчальному закладі, розповів, що у підлітковому віці Саветіна була одиначкою та мала посередню успішність.

«Вона була сама по собі. Вона була такою одиначкою. Не пам'ятаю компаній в неї, не пам'ятаю її друзів. Вчилася посередньо – це точно знаю. Але, що можу сказати – була дуже непоганою спортсменкою. Тому, що я викладаю фізичну культуру і зазвичай брав її на всі змагання легкоатлетичні. Як людина – була "скритною". Це 100%», – розповів Сергій Боневич.

Костопільський ліцей №3

Вчитель зазначив, що впізнав Ірину Саветіну, побачивши фото з її затримання у телеграм-каналах. Він зауважив, що його «не здивувало б якесь інше правопорушення» з її боку.

Ірина Саветіна стверджує, після школи вона навчалася в Тернопільському університеті. За якою спеціальністю Саветіна здобувала освіту, підозрювана не уточнила.

За словами одного з сусідів Саветіної, вона працювала у Костопільському комбінаті. На підприємстві від коментарів відмовилися.

Сусідка по підʼїзду розповіла журналістам «ТСН», що Ірина Саветіна «як сусідка була добра дівчина».

«Ми так гляділи її, вона ніби наша прийомна дівчинка», – сказала жінка.

Переїзд у Львів

До Львова Саветіна переїхала за пів року до теракту, розповіла NTA її мати Галина Саветіна. Востаннє вона бачила дочку у жовтні 2025 року – тоді вона заявила, що поїде працювати до Польщі.

«Через це ми з нею посварилися, я була проти її від’їзду. До сьогоднішнього дня я вважала, що вона в Польщі, але де вона перебувала насправді – мені невідомо», – повідомила Галина Саветіна.

Мати підозрюваної - Галина Саветіна

Останній час підозрювана працювала в офісі у Львові, де жила з кінця вересня 2025 року. На запитання, ким саме працювала, відповіла, що це неважливо, але згодом сказала, що це був кол-центр.

Зазначимо, у системі YouControl у січні 2026 року був зареєстрований ФОП на імʼя Саветіної Ірини Анатоліївни за адресою вул. Степанська у місті Костопіль. Основний вид діяльності – купівля та продаж власного нерухомого майна.

Проблеми з грошима

За словами матері підозрюваної, перед відʼїздом у її доньки були проблеми з фінансами, через що вона брала мікропозики. Цю інформацію підтвердила й Ірина Саветіна – за її словами, вона мала мікрокредитів на 50 тис. грн, але половину вже погасила.

На запитання журналістів, на що вона брала гроші, Саветіна відповіла, що це відбувалося «по молодості». Водночас підозрювана в теракті зазначила, що на казино чи інші протизаконні речі вона гроші не витрачала.

«В моєму житті куріння в неналежному місці – це було єдине, що я порушувала», – сказала Ірина Саветіна.

Ірина Саветіна у залі суду / Фото ZAXID.NET

У Львові жінка шукала легких підробітків. У телеграмі неї вийшов чоловік під нікнеймом «Марк» і запропонував роботу. Спершу йшлося про підпали автомобілів ТЦК, однак вона відмовилась. Пізніше з нею сконтактував соратник Марка з іменем Даніїл, який запропонував закласти так звану «хлопушку», щоб нібито залякати людей, які йому винні гроші. За виконане завдання їй обіцяли близько 2000 доларів.

Ірина Саветіна також розповіла, що хотіла відмовитися від виконання завдання, але її шантажували боргами та стверджували, що знають, де проживає її мати.

День теракту

21 лютого орієнтовно о 23:40 Ірина Саветіна заклала вибухові пристрої неподалік місця, де вона тимчасово проживала. На прохання куратора вона встановила телефон із онлайн-трансляцією для куратора у вікні квартири навпроти місця, де трапився вибух. Зазначається, що куратор підірвав вибухівку дистанційно.

Після вибуху у центрі Львова вона на таксі виїхала в Старий Самбір. За словами жінки, її куратор порадив їй виїхати або туди, або в Дрогобич, і дорогою викинути обидва її телефони та одяг.

За словами матері Ірини Саветіної, востаннє вона спілкувалася з донькою 22 лютого. Вже 23 лютого Галина Саветіна написала Ірині: «Доброго ранку, гарного дня», але відповіді вже не отримала.

Наслідки теракту у Львові

У ніч із суботи на неділю, 22 лютого, у центрі Львова на вул. Данилишина, 20 в районі ТЦ «Магнус» пролунали два вибухи. Після приїзду патрульних на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину здетонували саморобні вибухові пристрої.

Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. 23 лютого з нею попрощалися у Львові.

Ще 25 людей отримали поранення. 19 людей госпіталізували, троє перебувають у критичному стані. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії, які приїхали перед другим вибухом.

Через кілька годин після вибуху у Старому Самборі затримали підозрювану в теракті Ірину Саветіну. Їй повідомили про підозри за ч. 3 ст. 268 ККУ (теракт) та ст. 263 ККУ (незаконне виготовлення вибухових пристроїв). 23 лютого суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 22 квітня.