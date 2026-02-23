Загальноміське прощання влаштували на пл. Ринок

У понеділок, 23 лютого, у центрі Львова попрощалися із загиблою внаслідок теракту 23-річною поліцейською Вікторією Шпилькою. Загальноміське прощання влаштували на пл. Ринок.

Попрощатися із загиблою патрульною поліцейською прийшли представники влади, колеги та місцеві мешканці.

Фото ZAXID.NET

«Вікторія була моєю подругою і колегою. Насамперед вона була для мене подругою. Вікторія була доброю, щедрою, стресостійкою, завжди могла знайти слова підтримки. В нас була традиція – перед зміною ми пили каву, обговорювали попередні зміни. В неї було багато планів на майбутнє», – розповіла подруга і колега загиблої Марія Фещак.

«Вікторія була життєрадісна, любила життя, друзів, рідних. Була відповідальною на службі. Дуже важко говорити...Служба була її покликанням», – сказав колега Вікторії Шпильки Марʼян Ревакович.

Як раніше повідомляв міський голова Львова Андрій Садовий, о 18:00 відбудеться прощання в родинному помешканні в селі Княжий Міст. У вівторок, 24 лютого, о 18:00 прощання продовжиться в родинному помешканні в селі Верба, що на Волині. Чин похорону відбудеться у середу, 25 лютого. Поховають Вікторію на місцевому кладовищі.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого в районі ТЦ «Магнус» в центрі Львова пролунали два вибухи. В той час поліцейські приїхали на виклик про незаконне проникнення в приміщення магазину. Внаслідок детонування саморобних вибухових пристроїв загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Ще 25 людей отримали поранення. Більшість із поранених – працівники поліції та військовослужбовці Нацгвардії, які приїхали перед другим вибухом. Теракт вчинила 33-річна мешканка Рівненщини, її затримали. Справу розслідують за статтями про теракт (ч. 3 ст. 268 ККУ) і незаконне виготовлення вибухових пристроїв (ст. 263 ККУ).