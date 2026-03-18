Родовище Південний Парс є найбільшим у світі родовищем природного газу

Удень середи, 18 березня, ізраїльські винищувачі завдали ударів по об’єктах, пов’язаних з газовою та нафтовою промисловістю Ірану в районі родовища Південний Парс та міста Асалує. Про це повідомили The Jerusalem Post та Türkiye Today.

За словами неназваного ізраїльського чиновника, під удар потрапили нафтохімічні об’єкти на родовищі Південний Парс – частини найбільшого у світі родовища, яке спільно розробляється Іраном і Катаром. Воно забезпечує близько 70 % внутрішнього споживання природного газу в Ірані.

За попередніми даними, точний обсяг пошкоджень поки що невідомий. Для гасіння масштабної пожежі залучили пожежні бригади.

Asaluyeh was targeted, 4th/5th Phase, there are a lot of petrochemical complexes there.

Bushehr Province, #Iran



Ізраїльський чиновник повідомив медіа, що атака була скоординована зі Сполученими Штатами та була спрямована на найбільший газовий об’єкт Ірану в провінції Бушер.

Іранські державні медіа повідомили, що було завдано удару по газових резервуарах у районі Південний Парс, що призвело до зупинки виробництва на двох нафтопереробних заводах загальною потужністю близько 100 млн м3 на добу.

Ізраїльський телеканал Channel 12 News процитував ізраїльського високопосадовця, який заявив, що було уражено лише частину об’єкта як «послання» Ірану, і що «якщо ворог не зрозуміє цього послання, удари можуть поширитися».

Після удару Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) видав попередження про відведення людей з кількох нафтових об’єктів у Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах та Катарі, повідомило напівофіційне інформаційне агентство Mehr.

Нагадаємо, 14 березня іранські дрони атакували нафтосховища в порту Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах. Через масштабну пожежу термінал тимчасово призупинив завантаження нафти та нафтопродуктів.

Атака на нафтосховища в порту Фуджейра сталася після ударів американських військ по військових об’єктах на острові Харк в Ірані, через який іде 90% експорту іранської нафти.