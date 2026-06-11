Якуб Банашек повідомив, що зібрав необхідну кількість підписів

Президент Холма та громадський радник президента Польщі Якуб Банашек повідомив про намір подати до Сейму громадянський законопроєкт, спрямований на заборону пропаганди так званого «бандеризму». Про це він заявив 10 червня під час пресконференції у Варшаві, повідомляє польське видання WPolityce.pl.

За словами Банашека, ініціатива стала реакцією на рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти почесне найменування «Героїв УПА» одному з підрозділів Збройних сил України. Для реєстрації громадянської законодавчої ініціативи створили комітет «Стоп бандеризму», який уже зібрав необхідну кількість підписів для подальшого внесення проєкту до польського парламенту.

Як пише WPolityce.pl, до комітету увійшли представники місцевого самоврядування та громадські діячі з різних регіонів Польщі, зокрема мери Вейгерова, Болеславця, Перемишля, Пулав, Каліша та Стальової Волі.

Банашек заявив, що підготовлений законопроєкт передбачає відповідальність за пропагування українського націоналізму, «бандеризму» та діяльності різних фракцій Організації українських націоналістів. Водночас політик не пояснив, про яку саме «заборону бандеризму» йдеться на практиці. Польське законодавство може регулювати дії лише на території Польщі, тоді як на Україну та її громадян юрисдикція польського парламенту не поширюється.

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На початку червня Банашек оголосив про створення комітету та розкритикував інший законопроєкт президента Польщі Кароля Навроцького, який подали у вересні 2025 року. За його словами, ця ініціатива не просувається в парламенті.

Як пояснив польський сайт, згідно з їхнім законодавством, громадяни можуть самостійно ініціювати розгляд законопроєкту в парламенті. Для цього спершу створюють комітет громадянської законодавчої ініціативи та збирають щонайменше 1000 підписів для його реєстрації. Після офіційної реєстрації комітет має три місяці, щоб зібрати не менше 100 тисяч підписів громадян Польщі, які мають право голосу на виборах до Сейму. Після перевірки підписів законопроєкт подають до Сейму. Це гарантує його розгляд парламентом, однак не означає автоматичного ухвалення: документ має пройти всі етапи законодавчої процедури, включно з голосуванням у Сеймі та Сенаті, а також отримати підпис президента Польщі.

Нагадаємо, поляки різко відреагували на рішення Володимира Зеленського назвати підрозділ ССО на честь УПА. Відтак соціологи відзначають погіршення ставлення поляків до України та її громадян.