Ніжний десерт із насиченим шоколадним смаком, для якого потрібні лише чотири основні інгредієнти. Він виходить щільним, але водночас м’яким і кремовим. Додатково підсолоджувати десерт не потрібно, адже смак залежить від обраного шоколаду. Для більш насиченого шоколадного смаку використовуйте шоколад із високим вмістом какао. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Кисломолочний сир 70 г Яйця 2 шт. Чорний шоколад 225 г Вершкове масло 10 г Спосіб приготування: Крок 1 Розігрійте духовку до 175 °C. Змастіть форму діаметром 18 см вершковим маслом і застеліть дно та боки пергаментом. Крок 2 Викладіть кисломолочний сир та яйця в чашу блендера. Збийте до однорідної маси без грудочок. Крок 3 Поламайте шоколад на шматочки та розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі короткими інтервалами, щоразу перемішуючи. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Додайте трохи охолоджений розтоплений шоколад до сирної маси та перемішайте до однорідності. Крок 5 Перелийте суміш у підготовлену форму та розрівняйте поверхню. Крок 6 Поставте форму в глибоке деко та налийте гарячу воду так, щоб вона доходила приблизно до середини форми. Крок 7 Випікайте чизкейк близько 60 хвилин. Середина має залишатися злегка пружною, а краї – добре тримати форму. Крок 8 Дістаньте чизкейк із духовки та залиште повністю охолонути.