Шоколадний чизкейк без цукру із чотирьох інгредієнтів. Рецепт дня
До теми
- Лимонний чізкейк з чорницею. Рецепт дня ZAXID.NET
- Чізкейк «Снікерс». Рецепт дня ZAXID.NET
- Повітряний чизкейк з полуничним желе. Рецепт дня ZAXID.NET
Ніжний десерт із насиченим шоколадним смаком, для якого потрібні лише чотири основні інгредієнти. Він виходить щільним, але водночас м’яким і кремовим. Додатково підсолоджувати десерт не потрібно, адже смак залежить від обраного шоколаду. Для більш насиченого шоколадного смаку використовуйте шоколад із високим вмістом какао. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Кисломолочний сир
|70 г
|Яйця
|2 шт.
|Чорний шоколад
|225 г
|Вершкове масло
|10 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 175 °C. Змастіть форму діаметром 18 см вершковим маслом і застеліть дно та боки пергаментом.
Крок 2
Викладіть кисломолочний сир та яйця в чашу блендера. Збийте до однорідної маси без грудочок.
Крок 3
Поламайте шоколад на шматочки та розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі короткими інтервалами, щоразу перемішуючи.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Додайте трохи охолоджений розтоплений шоколад до сирної маси та перемішайте до однорідності.
Крок 5
Перелийте суміш у підготовлену форму та розрівняйте поверхню.
Крок 6
Поставте форму в глибоке деко та налийте гарячу воду так, щоб вона доходила приблизно до середини форми.
Крок 7
Випікайте чизкейк близько 60 хвилин. Середина має залишатися злегка пружною, а краї – добре тримати форму.
Крок 8
Дістаньте чизкейк із духовки та залиште повністю охолонути.