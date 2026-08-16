Деякі крупи після контакту з водою втрачають потрібну структуру або властивості

Звичка промивати будь-яку крупу перед варіння може не завжди бути корисною. Деякі крупи після контакту з водою втрачають потрібну структуру або властивості. «Главред» розповідає, які крупи не варто промивати, щоб не зіпсувати страву.

Які крупи не можна промивати перед варінням?

Манна крупа.

Манка має порошкоподібну структуру, яка доволі швидко реагує на рідину. Якщо манку промити, вона перетвориться на щільні грудки, що зробить продукт просто непридатним для приготування.

Кускус.

Це продукт, який уже пройшов технологічну обробку, тому його достатньо залити гарячою водою і він швидко набуде готової консистенції. А промивання лише зруйнує його ніжну структуру ще до запарювання, перетворивши кускус на липку масу.

Булгур.

Цей продукт виготовляється з попередньо звареної та висушеної пшениці. Тому він не потребує промивання, адже вода може вимити частину поживних речовин та навіть погіршити смак. Для приготування потрібно лише залити булгур окропом.

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Вівсянка.

Після промивання вівсяні пластівці стають водянистими та втрачають свою текстуру. Через це каша виходить несмачною. Краще одразу варити пластівці у молоці чи воді без попереднього контакту з водою.