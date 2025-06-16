Чизкейк із кисломолочного сиру – проста й доступна альтернатива класичному рецепту з вершковим сиром. Такий сирник не потребує дорогих інгредієнтів, але зберігає ніжну текстуру і виразний смак. Рецепт створений на основі баскського чизкейку, адаптований до локальних продуктів. Готувати його нескладно, достатньо мати блендер і дотримуватися кількох важливих порад.

Інгредієнти:

*на форму діаметром 23 см

сухе печиво – 130 г;

вершкове масло – 50 г;

жирний кисломолочний сир (від 9%) – 540 г;

грецький йогурт – 180 г;

жирна сметана – 285 г;

цукор – 160 г;

яйця – 4 шт.;

ванільний цукор/ ванільна есенція/натуральна ваніль за смаком;

сіль – дрібка;

полуничне желе – 1 пакетик (78 г);

полуниця або інші ягоди для подачі.

Спосіб приготування:

Дістаньте всі інгредієнти з холодильника, дайте їм нагрітись до кімнатної температури. Відміряйте все згідно з рецептом і підготуйте заздалегідь, щоб не відволікатись під час готування, пише Анастасія Середа.

Розігрійте духовку до 200°C. Форму для випікання застеліть пергаментом, за бажанням змастіть маслом.

Перебийте печиво в дрібну крихту, додайте розтоплене масло й перемішайте. Маса має нагадувати мокрий сніг. Викладіть крихту у форму, розподіліть рівномірно й ущільніть пальцями. Має вийти пісочний корж.

Змішайте сир, йогурт і сметану в глибокій мисці. Перебийте занурювальним блендером до однорідної маси. Додавайте яйця по одному: додайте – перебийте – додайте наступне.

Всипте цукор, додайте ваніль (у зручній формі) і дрібку солі. Перебийте ще раз до гладкості. Маса має бути однорідною, блискучою, без грудочок. Акуратно вилийте її на підготовлений корж.

Поставте форму в духовку. Випікайте 40 хвилин при 200°C. Орієнтуйтесь на зовнішній вигляд: сирник може зарум’янитись рівномірно або лише з країв – це нормально.

Дістаньте сирник з духовки. Якщо середина трохи рухається – не хвилюйтесь, це очікувано. Охолодіть до кімнатної температури, потім починайте прикрашати.

Розчиніть пакетик полуничного желе (на 400 мл води) у 100 г окропу. Ретельно перемішайте. Дочекайтесь, коли желе почне застигати й стане густим. Занурте половинки полуниці в желе й викладіть на поверхню сирника. Решту желе викладіть між ягодами ложкою. Завдяки густій консистенції воно не розтечеться й зафіксує полуницю. Після цього поставте сирнек на 8 годин у холодильник.