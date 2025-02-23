Чізкейк «Снікерс» – це десерт, який поєднує в собі кремову текстуру сиру, ніжний карамельний смак і хрусткі горішки. Цей варіант чізкейка створений для справжніх поціновувачів солодких комбінацій, де кожен шматочок дарує задоволення. Аромат горіхів, шоколаду та карамелі робить його незабутнім і для тих, хто любить солодке, і для тих, хто шукає нові смакові відчуття.

Інгредієнти:

основа:

печиво – 350 г;

какао – 20 г;

вершкове масло – 120 г.

для начинки:

кисломолочний сир – 550 г;

цукор – 100 г;

яйця – 2 шт.;

вершки жирні – 150 мл;

кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.

для карамелі:

цукор – 110 г;

вершкове масло – 50 г;

гарячі вершки – 90 мл;

смажений арахіс – 100 г.

Спосіб приготування:

Подрібніть печиво на крихту і змішайте з розтопленим вершковим маслом. Викладіть суміш у форму, а за допомогою дна стакана сформуйте рівне дно та бортики. Поставте основу в морозильну камеру на 30 хвилин, ділиться Diali cooking.

Для начинки всі інгредієнти збийте блендером до однорідної маси. Вилийте отриману суміш на заготовлену пісочну основу і випікайте при 150 градусах близько 50 хвилин. Не забудьте поставити в духовку ємність з водою для утворення пари.

Для карамелі повільно топіть цукор у каструлі з товстим дном. Потім влийте гарячі вершки і швидко перемішайте. Додайте м'яке вершкове масло і добре розмішайте до однорідності. Коли карамель охолоне, змішайте її з арахісом.

Викладіть карамель на чизкейк, який трохи охолонув після випічки, і поставте в холодильник на 8 годин або на ніч.