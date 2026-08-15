Зеленський доручив створити окремий перелік національних святинь.

Президент Володимир Зеленський у суботу, 15 серпня, підписав указ №726 про посилення захисту національних святинь українського народу. Кабінет Міністрів має до 24 серпня підготувати законопроєкт, який визначатиме їхній особливий статус.

Документ передбачає створення окремого переліку національних святинь. До нього планують включати пам’ятки національного значення та об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО, які мають особливу цінність для духовності, культури, історичної пам’яті та державності України.

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Майбутній закон має визначити критерії, за якими об’єктам надаватимуть статус національних святинь. Також планують посилити державну охорону таких пам’яток і встановити відповідальність за їх пошкодження або знищення.

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Окремо Кабміну доручили сформувати перелік українських пам’яток, які можуть претендувати на внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Уряд також має вдосконалити державну політику щодо захисту культурної спадщини в умовах війни.

«І щоб цей статус національних святинь, який буде закріплений законом, дав більше можливостей командам наших святинь, усім, хто працює для захисту української спадщини, щоб це було посиленням для них і в умовах праці, і у фінансових можливостях, і у політичних та юридичних можливостях для захисту святинь, наших музейних колекцій, нашої спадщини», – заявив президент.

Нагадаємо, станом на квітень стало відомо, що російські військові зруйнували або пошкодили 1723 національні пам’ятки. Ворог також атакував 2524 об’єкти культурної інфраструктури, з яких 513 – повністю знищені.