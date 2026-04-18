Будинок культури суднобудівників XIX ст. у Херсоні після атаки РФ, 14 липня 2025 року

Від початку повномасштабної війни в Україні російські військові зруйнували або пошкодили 1723 національні пам’ятки. Про це в інтерв’ю громадській ініціативі «Голка» повідомив заступник міністра культури Іван Вербицький.

За його словами, ворог також атакував 2524 об’єкти культурної інфраструктури, з яких 513 – повністю знищені.

Серед постраждалих за роки війни в Україні – три об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО. Ідеться про історичний центр Львова та Одеси, а також ансамблі Софійського собору і Києво-Печерської лаври у Києві.

Вербицький зазначив, що для збереження культурної спадщини Міністерство культури співпрацює з українськими військовими. Так, у складі ЗСУ є окремий підрозділ, який опікується питаннями охорони пам’яток та долучається до евакуації музейних предметів та цінностей.

«Цілеспрямоване знищення культурної спадщини України є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту та статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, що кваліфікує прямі напади на будівлі, призначені для релігійних, освітніх, мистецьких, наукових чи благодійних цілей, а також на історичні пам’ятки як воєнні злочини», – сказав заступник міністра культури.

Загалом постраждали пам’ятки у 18 областях України, причому найбільше постраждали бібліотеки. Найбільша кількість пошкоджень пам’яток зафіксована в таких регіонах:

Харківщина (349 об’єктів),

Херсонщина (302),

Одещина (200 пам’яток),

Донеччина (195),

Київщина та Київ (173).

Водночас голова громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів наголосила, що є випадки, коли пам’ятки нищать самі ж українці. Активістка закликала парламент доопрацювати законопроєкт №11481, спрямований на захист культурної спадщини.

«Його (законопроєкт) подали зокрема народні депутати Ганни Бондар, Романа Грищука, Віталія Безгіна, Олександра Аліксійчука і громадський сектор розцінює його як корисний», – додала Федорів. Детальніше про цю законодавчу ініціативу – у інструменті «Перезарядити країну тобі під силу».

Вона підкреслила, що важливо, щоб громадський сектор стежив за підготовкою законопроєкту до другого читання, оскільки існують ризики, що лобісти інтересів забудовників можуть зіпсувати його правками.