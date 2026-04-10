Палац збудував найбагатших підприємець Сум Іван Харитоненко

У селі Кияниця Сумської області росіяни атакували палац українських підприємців і меценатів Харитоненків XIX ст. Після ворожих влучань у памʼятці архітектури місцевого значення виникла пожежа. Про це 9 квітня повідомив місцевий сайт «Кордон.Медіа».

Сайт опублікував відео з дрона, на якому видно сильно пошкоджений маєток у вогні.

Село Кияниця розташоване за 30 км на північ від обласного центру Суми і 20 км від російського кордону. Маєток біля річки Олешня у 1890 році збудував найбагатший підприємець Сум, цукровий магнат Іван Харитоненко. Довкола класицистичної довповерхової будівлі заклали парк на 56 га, поруч був ставок. На цих землях він збудував свій перший цукровий завод.

Після його смерті садиба перейшла у спадок племінниці Марії Ліщинській. Її чоловік був теж заможним купцем. Гостя Ліщинських на початку XX ст. згадувала, що у палаці було 40 кімнат, біла зала на 200 людей, бібліотека, більярдний салон, обшитий крокодиловою шкірою, зимовий сад з рідкісними рослинами, фонтаном, гротом. Господарі їздили у чорному лакованому візку, запряженому білими або вороними рисаками, а потім пересіли на автомобілі. Як видно з фото, у них був пристойнив автопарк.

Архівні фото палацу Ліщинських на початку XX ст з сайту «Харків, що манить»

У радянські часи на території маєтку облаштували турбазу. Потім палац довгі роки не використовували. Останні роки був у підпорядкуванні Сумського національного аграрного університету.

Вигляд палацу до руйнувань (фото з Google Maps)

Нагадаємо, нещодавно російські шахеди знищили садибу Донців-Захаржевських XIX ст. на Харківщині. Дерев’яний будинок у Великому Бурлуці належав нащадкам давнього роду козацької старшини.