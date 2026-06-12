Європейський Союз 15 червня проведе перші міжурядові конференції з Україною та Молдовою, під час яких офіційно відкриє Кластер 1 «Основи» в межах переговорів про вступ обох країн до ЄС. Про це повідомила пресслужба Головування Кіпру в Раді Європейського Союзу.

Там заявили, що досягненню цього рішення передувала довга та інтенсивна робота.

«Це важлива віха та визнання прагнень, стійкості та наполегливої праці двох країн-кандидатів, які обрали Європу та її цінності. Здійснюючи цей важливий крок разом, ми ще раз підтверджуємо, що Європейський Союз є найсильнішим, коли він єдиний, принциповий та відкритий для тих, хто відданий його цінностям», – ідеться в повідомленні.

Як відомо, Кластер 1 «Основи» є одним із ключових етапів переговорного процесу щодо вступу до Євросоюзу. Він охоплює питання верховенства права, функціонування демократичних інституцій, державного управління, економічних критеріїв та захисту фундаментальних прав.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення всіх держав-членів Євросоюзу підтримати відкриття першого блоку переговорів з Україною та Молдовою. За її словами, розширення Євросоюзу є стратегічним вибором, який сприяє зміцненню миру, безпеки та добробуту на континенті.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський висловив подяку українським захисникам, громадянам та європейським партнерам за підтримку України на шляху до членства в ЄС. Він наголосив, що держава виконує взяті на себе зобов’язання та продовжує необхідні реформи.

«Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей. Дякуємо Європі і за всю іншу підтримку, яка є справді лідерською та допомагає нам захищати життя», – сказав він.

Зеленський також запевнив, що країна вже працює над підготовкою до відкриття наступних переговорних кластерів, і привітав Молдову з початком нового етапу євроінтеграції.

Зазначимо, у червні 2022 року Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Для того, щоб вступити до ЄС, необхідно провести переговори, поділені на шість тематичних кластерів. Для формального зариття кожного кластера потрібна згода усіх 27 держав-членів Євросоюзу.