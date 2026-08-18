Нафтовий танкер Suezmax Skiros

У Чорному морі під атаку потрапив нафтовий танкер Skiros під грецьким прапором, який завантажував російську нафту на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму. Про це повідомило 17 серпня агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, під атаку потрапило судно класу Suezmax Skiros, яке ходить під грецьким прапором. Судно такого класу здатне вмістити близько 1 млн барелів нафти. Нафтовий танкер зазнав атаки після завантаження на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) поблизу Новоросійська.

Попри те, що КТК переважно завантажує нафту з Казахстану, танкер завантажив саме партію російського походження. За даними джерел Bloomberg, атака сталася неподалік від термінала.

«Це перший удар по судну, що заходить до терміналу КТК – критично важливого каналу для експорту казахстанської сирої нафти – після майже тритижневого затишшя в атаках. Минулого місяця неодноразові удари дронів зірвали завантаження вантажів КТК, які нещодавно становили майже 2% світових поставок нафти, і змусили казахстанські нафтові родовища скоротити видобуток», – повідомило агентство.

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Афінська компанія, зазначена в системі Equasis як менеджер судна Skiros, заявила, що в результаті інциденту ніхто не постраждав і забруднення не сталося. Також у компанії повідомили, що власники танкера знають про атаку. Від додаткових коментарів у компанії відмовилися.

У КПК відмовилися від коментарів щодо атаки на корабель. Також у пресслужбі Генштабу ЗСУ утрималися від коментарів – речник ГШ заявив, що він «не має даних для коментарів з цього питання».

Нагадаємо, 12 серпня Financial Times повідомила, що Україна отримала запит від адміністрації Дональда Трампа з проханням припинити атаки на танкери біля нафтового термінала КТК в Новоросійську. За даними газети, віцепрезидент США Джей Ді Венс особисто попросив Володимира Зеленського припинити атаки.

Раніше у Вашингтоні висловлювали занепокоєння, що Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки й шкодить американським компаніям, коли б’є по танкерах, які перевозять нафту з Казахстану до термінала в російському порту Новоросійська. Україна погодилася не атакували інфраструктуру КТК та неросійські судна, якщо ті не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи вантажі.