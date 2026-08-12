31 липня Зеленський та Венс обговорили наслідки російської війни для світових ринків

Україна призупинила удари по танкерах біля нафтового термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Новоросійську на прохання віцепрезидента США Джей Ді Венса. Про це 12 серпня повідомила газета Financial Times з посиланням на українських чиновників.

За словами співрозмовників газети, Венс особисто попросив президента Володимира Зеленського припинити атаки під час телефонної розмови 31 липня. Відтоді, стверджує FT, Україна не завдавала ударів по танкерах поблизу термінала КТК.

Раніше у Вашингтоні висловлювали занепокоєння, що Україна ще більше дестабілізує нафтові ринки й шкодить американським компаніям, коли б’є по танкерах, які перевозять нафту з Казахстану до термінала в російському порту Новоросійська.

За даними FT, Україна погодилася не наносити удари по інфраструктурі КТК або неросійських суден, за умови, що останні не перебувають під українськими санкціями та не перевозять російську нафту чи вантажі.

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Один зі співрозмовників видання розповів, що Україна погодилася на прохання адміністрації президента США Дональда Трампа, оскільки розраховує отримати від Вашингтона ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot, а також придбати кілька сотень таких ракет до зими.

Нагадаємо, 29 липня Володимир Зеленський заявив, що попросив президента США Дональда Трампа надати екстрений «зимовий пакет» з ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot, щоб допомогти запобігти атакам Росії на енергетичну інфраструктуру України. Він наголосив, що хоче зібрати 300 ракет-перехоплювачів до початку зими.

31 липня Трамп зазначив, що питання передачі Україні ліцензії на виробництво ракет для ЗРК Patriot ще розглядається. Раніше, 8 липня, на саміті НАТО в Туреччині він заявляв, що Вашингтон надасть Києву відповідну ліцензію, щоб українці «не змогли скаржитися, що ми не надаємо їм ракети».

2 серпня конгресмен-республіканець від штату Огайо Майк Тернер сказав, що США та Україна ведуть переговори щодо передання Києву ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів. Він також закликав Трампа та Пентагон не зволікати з ухваленням рішення, тому що «в Україні щоночі ракети влучають у людей і вбивають їх».