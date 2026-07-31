Дональд Трамп передумав давати ліцензію на виробництво ракет для Patriot

У пʼятницю, 31 липня, Дональд Трамп заявив, що ще не ухвалив рішення щодо передачі Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для зенітного ракетного комплексу Patriot, передає «РБК-Україна». Водночас під час зустрічі з Володимиром Зеленським 8 липня президент США заявляв про готовність передати таку ліцензію.

Під час пресконференції Дональда Трампа запитали, яких кроків він очікує від України, перш ніж передати ліцензію на виробництво ракет для системи ППО Patriot. Президент США заявив, що ще не ухвалив остаточного рішення. За його словами, Україна може використати цю технологію проти США.

«Наша зброя неймовірна. Ми маємо бути дуже обережними, перш ніж дозволити іншим її виробляти. Це дуже важливо... Ми маємо бути розсудливими. Ми ще не погодилися на це, але ми говорили про це. Це важко – віддавати таку технологію. І я не думаю, що це станеться, але якщо ви даєте людям технологію, вони можуть повернути її проти вас», – заявив Дональд Трамп.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що ракети для Patriot «неможливо просто взяти й скопіювати». Також американський президент поскаржився, що США майже вичерпали запаси цих ракет, оскільки «майже всі їх уже віддали».

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Зауважимо, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським 8 липня Дональд Трамп заявив про готовність передати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot, щоб українці «не змогли скаржитися, що ми не надаємо їм ракети».

15 липня онлайн-видання Kyiv Independent повідомило, що США вже почали процедуру надання Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot. Крім того, за даними журналістів, компанія-виробник підтримує надання Україні відповідної ліцензії.

23 липня Володимир Зеленський повідомив, що Україна вироблятиме ракети-перехоплювачі для Patriot разом з одним із найбільших виробників зброї у світі – компанією Raytheon.