Зенітна ракета PAC-3 MSE комплексу Patriot

США розпочали процес надання Україні ліцензії на виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це 15 липня виданню Kyiv Independent розповів український топпосадовець, обізнаний із перебігом переговорів.

За його словами, американська оборонна компанія Lockheed Martin, яка виробляє ці ракети, підтримує надання Україні відповідної ліцензії. Він також вважає, що цей процес не потребуватиме кількох місяців, як припускалося раніше.

Президент Володимир Зеленський 15 липня під час урочистостей з нагоди Дня української державності у Києві підтвердив, що Україна наближається до можливості виробляти ракети-перехоплювачі для ЗРК Patriot. За його словами, у разі реалізації домовленостей країна стане третьою в історії, яка отримає таке право. Окрім США, ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot наразі мають Японія та Німеччина.

Як писав ZAXID.NET, Повітряні сили Збройних сил України успішно збивають крилаті ракети чи ударні дрони, якими РФ атакує Україну. Водночас головною проблемою для української ППО залишається саме балістичне озброєння. Для ефективного перехоплення таких цілей Україні критично необхідні додаткові ракети PAC-2 та PAC-3 до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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Від початку 2026 року Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні виник дефіцит цих ракет та попросив союзників допомогти Україні отримати ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot та додаткові системи ППО. На озброєнні Повітряних сил України перебуває приблизно 5–6 систем Patriot, що використовують зенітні керовані ракети класу «земля – повітря» PAC-2 GEM-T та PAC-3 MSE.

8 липня президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі Трамп заявив, що США нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot, щоб українці «не змогли скаржитися, що ми не надаємо їм ракети».

9 липня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що антибалістичні ракети для ЗРК Patriot можуть почати виробляти в Україні вже за кілька тижнів. Водночас він зазначив, що без участі Польщі передача потрібного обладнання Україні не можлива.