Буде більше способів накопичти на велику пенсію, але вони не обов'язково спрацюють

Як повідомляв ZAXID.NET, восени Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про нову пенсійну реформу, що готує міністерство соціальної політики. Що буде з пенсіями українців, якщо закон запрацює, пише Forbes.ua.

Не менше 6 тис. грн

Якщо законопроєкт ухвалять, то після цього мінімальна пенсія в Україні становитиме 6 тис. грн, розповів голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Така пенсія складатиметься з щонайменше двох частин – мінімальної базової виплати в розмірі 3 тис. грн та страхової частини – тобто накопичень зі сплаченого єдиного соціального внеску. Якщо накопичень бракуватиме до суми 6 тис. грн, різницю покриватиме держава.

Водночас держава також скорочуватиме мінімальну базову виплату, якщо страхова частина перевищуватиме її на понад 50%. Базову частину взагалі не виплачуватимуть у випадку, коли сумарно пенсія перевищуватиме 10 тис. грн. Тоді пенсія формуватиметься лише за рахунок страхової частини, яка залежить від сплачених внесків ЄСВ.

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Не тільки ЄСВ

Планується, що окрім традиційного ЄСВ буде ще дві можливості накопичити страхову частину пенсії – це добровільне самостійне накопичення і професійне – від роботодавців.

Так, усіх працівників автоматично включатимуть до системи добровільного накопичення, щоб вони могли відраховувати певну суму, з якої згодом отримуватимуть страхові пенсійні виплати. Проте нова версія реформи передбачає, що від участі в цій системі можна відмовитись.

Професійна частина накопичень формуватиметься на першому етапі для спеціальних пенсій прокурорів, суддів тощо. Так, для кожного працівника відкриватимуть індивідуальний пенсійний рахунок, куди роботодавець щомісяця сплачуватиме професійний внесок додатково до ЄСВ. Ці внески інвестуватимуть в надійні інструменти для прибутку і зростання.

Згодом професійне пенсійне страхування може стати доступним для інших роботодавців, вважають в міністерстві соціальної політики.

Якщо ж людина відмовиться робити відрахування на пенсійний рахунок і її роботодавець цього також не робитиме, то її пенсія в майбутньому складатиметься лише з базової частини та страхової виплати на базі ЄСВ.

Коли запрацює пенсійна реформа

Законопроєкт планують розглянути вже у вересні. У разі його ухвалення, він набере чинності 1 січня 2027 року. Проте перший рік, за словами Данила Гетманцева, піде на створення нових інституцій для функціонування нової накопичувальної системи.

Сплата ж добровільних накопичувальних внесків розпочнеться 1 січня 2028 року.

Ще один важливий нюанс для запуску пенсійної реформи і зміни системи пенсійного накопичення – це фінансування. У перші три роки на реформу потрібно буде витратити, за попередніми розрахунками, понад 460 млрд грн, а це проблематично для бюджету України під час війни.