Процедура призначення пенсії стане більш легкою

2 серпня набуде чинності закон №4851-IX, яким впроваджуються зміни у закон про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Документ передбачає зміну правил взаємодії з Пенсійним фондом. Про що йдеться, пояснює сайт «Дебет-кредит».

Менше бюрократії

Головна зміна полягає в тому, що відповідальність за пошук інформації, необхідної для призначення і нарахування пенсійних виплат, на себе бере держава. Тобто українцям буде непотрібно самостійно шукати низку довідок, що часто втрачені.

Така зміна зумовлена тим, що під час війни тисячі людей могли втратити документи, необхідні для призначення пенсії, наприклад, трудові книжки. Також деякі архіви, де можна було б відновити дані, опинилися на окупованій росіянами території чи згоріли.

Тепер ПФУ самостійно шукатиме необхідну інформацію у державних базах даних. Якщо відомості про роботу є в електронних реєстрах, то додаткові паперові довідки вже не потрібні.

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Якщо ж даних для призначення пенсії бракує, Пенсійний фонд не має права відмовити людині, а повинен не тільки надати інформацію про те, яких довідок бракує, а й сприяти в їх отриманні.

У випадку, коли йдеться про стаж роботи, набутий до 2000 року, коли запрацювала система персоніфікованого обліку, підтвердити стаж можна за допомогою паперової трудової книжки. Якщо записи неповні, можна надати інші документи для підтвердження – трудові договори, зарплатні відомості, накази про призначення тощо.

Якщо всі документи втрачені через війну, стаж можна буде підтвердити через суд.

Захист працівників від проблем роботодавця

Ще одне важливе оновлення стосується тих, хто працював у недобросовісних роботодавців, які не сплачували за працівників єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Несплата роботодавцем ЄСВ раніше означала втрату стажу для працівника. Проте тепер цей стаж зараховуватимуть до загального, але за однієї умови: роботодавець подав звітність і нарахував внески (не менше мінімального), навіть якщо фактично не сплатила їх.

У кого в серпні зросте пенсія

Новий закон прямо не впливає на розмір пенсії, проте дає людям можливість збільшити трудовий стаж для перегляду виплат.

Планового масштабного перерахунку пенсій в серпні не планується, але Пенсійний фонд проведе індивідуальні перерахунки для тих, у кого з’явилися підстави для збільшення виплат через набуття додаткового страхового стажу після виходу на пенсію, зміну статусу або подання документів, що впливають на розмір пенсії.

Окрім того, частина пенсіонерів автоматично отримає доплати до пенсій за віком. Ідеться про такі суми:

300 грн – якщо людині від 70 до 74 років;

456 грн – від 75 до 79 років;

570 грн – 80 років і більше.

Доплати призначаються за умови, що розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн. Також важливо, що кожна нова вікова доплата вже включає розмір попередньої, тобто фактично у 80 років людині до пенсії додадуть 114 грн, адже 456 вона вже отримувала.