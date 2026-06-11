Для пенсіонерів доступні деякі надбавки, альтернативний дохід та інші способи для збільшення виплат

Щороку в Україні відбувається автоматична індексація пенсій у два етапи – для непрацюючих і працюючих пенсіонерів. Проте збільшити розмір виплат можна й поза індексацією. ZAXID.NET розповідає, в яких випадках варто звернутися в Пенсійний фонд для перерахунку пенсії.

Яка пенсія в Україні в 2026 році

В Україні нараховується 10,1 млн пенсіонерів, з яких 2,8 млн – продовжують працювати.

Мінімальна пенсія в Україні в 2026 році становить 2595 грн – це прожитковий мінімум для непрацездатних людей. Пенсіонери віком від 65 років з повним страховим стажем – 30 років для жінок і 35 для чоловіків – отримують пенсію в розмірі не менше 3459 грн.

Середня пенсія в Україні, за даними Пенсійного фонду, в 2026 році становить 7246 грн. Працюючі пенсіонери отримують, в середньому, більше – 7904 грн.

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Максимальна пенсія у 2026 році в Україні обмежена 10 прожитковими мінімумами для непрацездатних людей і становить 25950 грн.

Зауважимо, що йдеться про пенсіонерів, які вийшли на пенсію за віком, а не різні спеціальні пенсії.

Навесні 2026 року більшість пенсіонерів в Україні отримували пенсію 5–10 тис. грн. Розподіл за сумами був такий:

до 3 тис. грн – 3,43%;

від 3 до 4 тис. грн – 24,23%;

від 4 до 5 тис. грн – 17,33%;

від 5 до 10 тис. грн – 36,46%;

понад 10 тис. грн – 18,55%.

Три способи збільшити пенсію

Самостійне звернення за перерахунком

Попри те, що пенсії працюючим пенсіонерам держава щороку переглядає автоматично, деяким з них треба самостійно звернутися в Пенсійний фонд із відповідною заявою.

Ідеться про пенсіонерів, які працювали і набули необхідний стаж вже після 1 березня 2026 року. У цьому випадку обов’язково потрібно особисто подати заяву до Пенсійного фонду.

Проте це не стосується пенсіонерів, яким пенсію призначили за вислугу років і тих, хто ще не досягнув 60-річного віку. Для цих категорій пенсіонерів перерахунок пенсій в 2026 році не передбачений.

Додамо, що перегляд розміру пенсій з огляду на додатковий стаж можливий раз на два роки.

Купівля додатково страхового стажу

Якщо людині бракує до виходу на пенсію кількох місяців або років, його можна докупити. Тут є два варіанти.

Якщо людина ще не досягла пенсійного віку, але зараз не працює і не є підприємцем, який сплачує пенсійні внески, вона може укласти з Пенсійним фондом добровільну угоду про сплату внесків. Це можна зробити на веб-порталі ПФУ.

Для людей віком від 16 до 60 років додатковий місяць стажу коштуватиме 1902,34 грн на місяць – це сума єдиного соціального внеску в 2026 році, що становить 22% від мінімальної зарплати.

Якщо ж людина вже досягла пенсійного віку, вона може докупити страховий стаж за період з січня 2004 року, коли не працювала офіційно і не сплачувала внески. Для цього потрібно підписати відповідний договір з податковою службою за місцем проживання. В такому випадку додатковий страховий стаж коштуватиме удвічі дорожче – два мінімальних ЄСВ або 3804,68 грн.

За період до 2004 року докупити страховий стаж неможливо.

Підтвердження доходів до 2000 року

Для альтернативного перерахунку пенсії можна врахувати заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 30 червня 2000 року, йдеться на сайті «Пенсійний центр». Такий варіант підійде тим, хто в зазначений період працював на високооплачуваній посаді.

Проте процедура складна, адже слід підтвердити дохід відповідними первинними документами, для чого потрібно витребувати їх у підприємства, на якому працювала людина, чи в архіві, якщо підприємство ліквідоване.

Коли ще пенсія зростає

При досягненні певного віку пенсіонери починають отримувати надбавки до пенсії за віком з місяця, наступного за днем народження. Ідеться про такі суми:

від 70 років до досягнення 75-річного віку – до 300 грн;

від 75 до 80 років – до 456 грн;

від 80 років і старше – до 570 грн.

Перерахунок з урахуванням надбавки за віком відбувається автоматично.

Також розраховувати на надбавку можуть пенсіонери, які мають особливі заслуги перед Україною. Для цього потрібно звернутися в Пенсійний фонд для підтвердження права на таку надбавку відповідними документами. Ідеться про такі категорії пенсіонерів:

Герої України, Герої Небесної Сотні, люди, нагороджені чотирма і більше орденами України після проголошення незалежності України, люди, відзначені почесним званням України «народний» після проголошення незалежності України;

ветерани війни, які після проголошення незалежності України нагороджені орденом за особисту мужність (особистий внесок), виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України;

видатні спортсмени – переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіони і рекордсмени світу та Європи;

космонавти, які здійснили політ у космос, члени льотно-випробувальних екіпажів літаків;

люди, відзначені почесним званням України «заслужений», державною премією України, нагороджені одним з орденів України;

матері, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, батьки, які виховували дітей в разі смерті матері до зазначеного віку, при цьому враховуються усиновлені діти;

борці за незалежність України у XX столітті та реабілітовані з числа тих, яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіям у формі позбавлення волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

Сума надбавки для тих, хто має особливі заслуги перед Україною, для кожної категорії різна і становить від 23 до 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних. Після звернення і підтвердження права на надбавку вона щомісяця нараховується автоматично.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET повідомляв, що уряд представив у Верховній Раді концепт пенсійної реформи, яку народні депутати почнуть розглядати вже восени. Йдеться про поділ пенсії на базові та страхові виплати.