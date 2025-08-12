Для пенсіонерів додатковий стаж коштує удвічі дорожче, ніж для людей працездатного віку

В Україні розрізняють поняття трудовий і страховий стаж. Для призначення пенсії важливий саме страховий стаж – тобто кількість часу, коли людина працювала і робила внески в Пенсійний фонд. Якщо страхового стажу бракує, то пенсію не призначать. Як це виправити, пояснюють в ПФУ.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію

В 2025 році для виходу на пенсію потрібно мати такий страховий стаж:

у 60 років – 32 роки стажу;

у 63 роки – від 22 до 32 років;

у 65 років – від 15 до 21 року.

Якщо у 65 років людина має менше 15 років стажу, пенсія їй не призначається. Натомість можна оформити державну соціальну допомогу. Також можна «докупити» страховий стаж.

Скільки коштує «докупити» страховий стаж

Якщо людина ще не досягла пенсійного віку, але зараз не працює офіційно або не зареєстрована як фізична особа підприємець, вона може укласти з Пенсійним фондом добровільну угоду про сплату внесків. Це можна зробити на веб-порталі ПФУ.

Для людей віком від 16 до 60 років додатковий місяць стажу коштуватиме 1760 грн на місяць – це 22% від мінімальної зарплати, саме таким є мінімальний платіж за єдиним соціальним внеском у серпні 2025 року.

Якщо ж людина вже досягла пенсійного віку, вона може «докупити» страховий стаж за період з січня 2004 року, коли не працювала офіційно і не сплачувала внески.

У цьому випадку потрібно підписати відповідний договір з податковою службою за місцем проживання і врахувати, що «покупка» обійдеться удвічі дорожче – мінімальний місячний ЄСВ множать на коефіцієнт 2. Отже, коштуватиме місяць стажу 3520 грн.

За період до 2004 року докупити страховий стаж неможливо.