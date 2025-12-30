Нововведення дозволять підвищити безпеку пішоходів

На вулиці Стрийській завершили будівництво нового світлофорного об’єкта. Він буде поблизу зупинки громадського транспорту «Максимовича». Про це у вівторок, 30 грудня, повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Наразі світлофори переведено у режим жовтого миготіння. Після проведення пусконалагоджувальних робіт їх запустять у штатний режим. Новий світлофорний об’єкт дозволить підвищити безпеку пішоходів, впорядкувати рух транспорту та зменшити ризики аварійних ситуацій. Будівельні роботи виконала підрядна організація ТОВ «Трафік Менеджмент Груп».

Як працюватимуть світлофори:

для транспорту на вул. Стрийська дозвільний сигнал горітиме постійно, якщо немає пішоходів або автомобілів з другорядних напрямків;

щоб перейти дорогу, пішоходам необхідно натиснути кнопку виклику зеленого сигналу світлофора, перехід через проїзні частини вулиці Стрийської відбуватиметься поетапно;

у разі зупинки авто на стоп-лінії з другорядних напрямків тривалістю 5 секунд для вул. Стрийська буде вмикатися червоний сигнал;

із боку другорядних під’їздів встановлені зелені стрілки, які дозволятимуть поворот праворуч за умови надання переваги в русі пішоходам та автомобілям по вул. Стрийська.

Також ZAXID.NET повідомляв, що на резервне живлення у Львові вже перевели 173 світлофори. Автономна робота деяких із них становить близько 24 годин.