У Львові світлофори обладнують системами резервного живлення з сонячними панелями
Новини Львова від ZAXID.NET за 9 жовтня
0 0
У четвер, 9 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Звинувачують у розкраданнях на будівництві фортифікацій на Сумщині. Першим підозрюваним обрали у Львові запобіжні заходи.
- Порятунок і краса. У Львові після тривалого лікування важких опіків тепер дівчинці шліфують рубці.
- Травматизм в громадському транспорті. Незряча львів'янка зламала руку в автобусі.
- Працюватиме завдяки сонячним панелям. У Львові вперше встановили систему резервного живлення для світлофорів.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter