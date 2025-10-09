Отець Ігор Ранця від 2015 року служить у Паризькій єпархії

47-річний священник Ігор Ранця зі Львівщини 7 грудня стане новим єпископом єпархії Святого Володимира Великого у Парижі.

Як повідомляє УГКЦ, у середу, 17 грудня, о 18:00 Глава УГКЦ Блаженніший Святослав очолить Богослужіння під час якого Ігор Ранця присягне на вірність Папі Римському Леву XIV, Блаженнішому Святославу та їхнім наступникам. Опісля проведення цього чину Ігор Ранця очолить Вечірню.

У четвер, 18 грудня, о 15:00 у храмі святого Сульпіса Блаженніший Святослав та Борис Ґудзяк очолять Архиєрейську Божественну Літургію з таїнством поставлення у єпископи та урочистою церемонією введення на посаду нового єпископа Ігоря Ранці.

«Розраховую на талановитих і жертовних священників Паризької єпархії, яких добре знаю та з якими служитимемо нашим вірним. Разом старатимемося розширювати та поглиблювати надію, будувати єдність і сопричастя, плекати свободу та відкритість, практикувати милосердя й самопожертву, водночас ділячись дарами із Римо-Католицькою Церквою, іншими конфесіями та людьми доброї волі країн єпархії. Разом допомагатимемо Україні, яка потерпає від російської агресії», – каже владика-номінант Ігор Ранця.

Владика Гліб Лончина наголосив, що єпархія Святого Володимира Великого в Парижі нарешті отримала єпарха, на якого чекала багато років.

Отець Ігор Ранця народився 8 березня 1978 року в селі Опільське біля Сокаля. Він є доктором географії, викладав в університеті. Згодом закінчив Львівську духовну семінарію та здобув магістерський ступінь з теології в Українському католицькому університеті. З 2014 року навчався в Католицькому інституті в Парижі, завершив докторантуру з екуменічної теології, а в 2015 році став священником. Згодом служив у різних громадах та обіймав адміністративні посади в Паризькій єпархії. З 2022 року був протосинкелом — найближчим помічником єпископа.