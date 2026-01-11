Десантники зупинили просування понад 20 росіян на півночі Покровська
Російські піхотинці намагалися скористатися погодними умовами для прихованого висування та пересування
Бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади (ОПДБр) зупинили спробу штурму росіянами позицій українських підрозділів на півночі Покровська. У результаті було знищено понад 20 російських окупантів. Про це 11 січня повідомила пресслужба бригади в соцмережах.
Під час атаки ворожі піхотинці намагалися скористатися погодними умовами для прихованого висування та пересування. Утім десантники своєчасно виявили ворожу групу й завдали вогневого ураження по ній.
«Після цього штурмова група противника втратила можливість далі просуватися, була змушена ховатися в приватних будівлях та у підвальних приміщеннях. У результаті дорозвідки Січеславські десантники ліквідували противника», – повідомила бригада.