Росіян знищили бійці 79-ї ОДШБр

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили поблизу Мирнограда Донецької області кілька груп російських військових. Вони переховувалися у вигрібних ямах на території фермерського господарства. Про це у п’ятницю, 9 січня, повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Військові розповідають, що останні пів року захоплення Мирнограда залишається однією з ключових цілей росіян на Покровському напрямку. Окупанти намагаються знайти слабкі місця в обороні міста, вони постійно змінюють тактику, щоб здійснити прорив. Проте Сили оборони зривають плани російської армії.

Наразі росіяни зосередили навколо Мирнограда понад 10 підрозділів. Для недопущення просування ворога українські військові проводять пошуково-ударні дії. Під час однієї з таких операцій неподалік міста бійці підрозділів 79-ї ОДШБр виявили російських військовослужбовців, які переховувались в укритті на території фермерського господарства.

«Цю локацію росіяни намагались використати для накопичення сил, подальшого перерізання логістики українських військ та здійснення диверсійних дій у тилу позицій Сил оборони», – йдеться у дописі.

Для маскування кілька груп російських військових тривалий час з певною періодичністю використовували інженерні комунікації об'єкта – вигрібні ями. Після виявлення місця укриття росіян ліквідували.