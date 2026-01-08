Військові провели пошуково-ударні дії з метою знищення противника у Родинському

Бійці спеціального підрозділу «Омега-Захід» Нацгвардії України провели пошуково-ударні дії з метою виявлення та знищення противника у Родинському Покровської міської громади Донецької області. Про це у середу, 7 січня, повідомили на сторінці підрозділу у телеграмі.

Під час роботи військові особливу увагу зосередили на двоповерховому будинку, адже розвідка встановила, що будівля використовувалася противником як опорний пункт.