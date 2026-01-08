Бійці спецпідрозділу взяли опорний пункт росіян у Родинському
Опорний пункт був облаштований у двоповерховому будинку
Військові провели пошуково-ударні дії з метою знищення противника у Родинському
Бійці спеціального підрозділу «Омега-Захід» Нацгвардії України провели пошуково-ударні дії з метою виявлення та знищення противника у Родинському Покровської міської громади Донецької області. Про це у середу, 7 січня, повідомили на сторінці підрозділу у телеграмі.
Під час роботи військові особливу увагу зосередили на двоповерховому будинку, адже розвідка встановила, що будівля використовувалася противником як опорний пункт.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter