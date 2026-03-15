Сирський приїхав у частини, що ведуть бої на Запорізькому напрямку

Росія зосереджує значну кількість сил і засобів на Запорізькому напрямку, розглядаючи його основним. Про це в неділю, 15 березня, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Головком відвідав військові частини, що ведуть бойові дії у районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого і Варварівки.

Сирський відзначив, що інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками фронту.

«За підсумками роботи уточнено бойові завдання, виходячи з характеру дій противника. На місці розв’язав питання додаткового забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, НРК та іншими матеріально-технічними засобами», – повідомив головнокомандувач.

Він підкреслив, що завдання військових «незмінні» – «утримання займаних рубежів та позицій, завдання максимальних втрат ворогу, перехоплення ініціативи та збереження життя воїнів».

За даними аналітиків моніторингового проєкту DeepState, останній тиждень динаміка російських штурмових дій зросла в районі Гуляйполя й навіть переважила Покровський відтинок.

Нагадаємо, упродовж лютого 2026 року українські війська відновили контроль над більшою територією, аніж за той самий час захопила російська армія. Подібні успіхи востаннє фіксувались під час Курської операції у 2024 році.

Сили оборони відновлюють свій контроль над територіями на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком.